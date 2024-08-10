Замараев Евфимий Андрианович
Место рождения
Дата рождения05.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1888
Отец: Замараев Андриан Григорьев
Мать: Доминика Архиповна
Воспримник Попов Авксентий Александров https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&dateFrom=1880&dateTo=1890&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&archiv... Показать все
Смерть
Неизвестно