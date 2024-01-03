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Зольнов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1891

Дата смерти

01.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1891

Отец: Зольнов Василий Яковлев

Мать: Зольнова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Зольнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зольнова Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Зольнова Федосья Антоновна

Смерть
01.06.1969

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