Зольнов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1891
Дата смерти01.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1891
Отец: Зольнов Василий Яковлев
Мать: Зольнова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Зольнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зольнова Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Зольнова Федосья Антоновна
Смерть
01.06.1969