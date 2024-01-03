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Зольнов Василий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Зольнова) Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова

Рождение
1845

Отец: Зольнов Яков Тимофеев

Мать: Зольнова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.03.1876

Дочь: (Зольнова) Дарья Васильева

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Зольнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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