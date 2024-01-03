Зольнов Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Зольнова) Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова
Рождение
1845
Отец: Зольнов Яков Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зольнова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1876
Дочь: (Зольнова) Дарья Васильева
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Зольнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно