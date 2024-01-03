Зольнова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Зольнова) Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1876
Дочь: (Зольнова) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Зольнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно