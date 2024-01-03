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Зольнова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Зольнова) Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев

Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Василий Яковлев

Рождение ребёнка
10.03.1876

Дочь: (Зольнова) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев

Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Зольнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зольнов Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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