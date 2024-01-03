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Зольнов Яков Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зольнов Тимофей Васильев

Мать: Зольнова Марья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зольнов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Зольнова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зольнов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
07.05.1857

Сын: Зольнов Федор Яковлев

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зольнов Петр Яковлев

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Зольнова) Ефросинья

Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева

Смерть
После 1875

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