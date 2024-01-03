Зольнов Яков Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Зольнов Тимофей Васильев
Мать: Зольнова Марья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Зольнова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зольнов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
07.05.1857
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зольнов Петр Яковлев
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Зольнова) Ефросинья
Мать ребёнка: Зольнова Евдокия Андреева
Смерть
После 1875