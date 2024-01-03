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(Зольнова) Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Зольнов Яков Тимофеев

Мать: Зольнова Евдокия Андреева

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