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(Зольнова) Анна Яковлева
(Зольнова) Анна Яковлева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Пол
Женский
Отец
Зольнов Яков Тимофеев
1821 г.р.
Мать
Зольнова Евдокия Андреева
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Зольнов Яков Тимофеев
Мать:
Зольнова Евдокия Андреева
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