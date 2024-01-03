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Зольнова Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зольнов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Зольнова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зольнов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
07.05.1857

Сын: Зольнов Федор Яковлев

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зольнов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Зольнова) Ефросинья

Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев

Смерть
29.04.1875
Чулпаново, Домодедово, Московская область

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