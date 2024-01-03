Зольнова Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Зольнова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зольнов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
07.05.1857
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зольнов Петр Яковлев
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Зольнова) Ефросинья
Отец ребёнка: Зольнов Яков Тимофеев
Смерть
29.04.1875
Чулпаново, Домодедово, Московская область