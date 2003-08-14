Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1914
Дата смерти14.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1938
Сын: Гудков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович
Рождение ребёнка
02.05.1943
Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович
Смерть
14.08.2003