Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1914

Дата смерти

14.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914

Отец: Зольнов Николай Васильевич

Мать: Зольнова Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
21.10.1938

Сын: Гудков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович

Рождение ребёнка
02.05.1943

Сын: Гудков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Гудков Василий Филиппович

Смерть
14.08.2003

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