Гудков Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1938
Сын: Гудков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.1943
Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Смерть
1963