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Гудков Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1938

Сын: Гудков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
02.05.1943

Сын: Гудков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Смерть
1963

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