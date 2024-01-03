Зольнова Федосья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнова Федосья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1894

Дата смерти

29.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Зольнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зольнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Зольнов Николай Васильевич

Смерть
29.01.1989

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