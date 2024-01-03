Зольнова Федосья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1894
Дата смерти29.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Зольнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зольнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Гудкова (Зольнова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Зольнов Николай Васильевич
Смерть
29.01.1989