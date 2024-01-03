Зольнов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1910
Дата смерти06.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Зольнов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична
Смерть
06.01.1980