Зольнов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1910

Дата смерти

06.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910

Отец: Зольнов Николай Васильевич

Мать: Зольнова Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольнова Антонина Кузминична

Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Зольнов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зольнова Антонина Кузминична

Смерть
06.01.1980

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