Зольнов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1938

Дата смерти

31.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938

Отец: Зольнов Александр Николаевич

Мать: Зольнова Антонина Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.2010

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