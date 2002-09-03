Зольнова Антонина Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольнова Антонина Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

03.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зольнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Зольнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич

Смерть
03.09.2002

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