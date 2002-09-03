Зольнова Антонина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти03.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Зольнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Зольнов Александр Николаевич
Смерть
03.09.2002