Петрова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Хавронья Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петров Клементий Петрович
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петров Юда Петрович
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович
Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Germinie (Kuklany)