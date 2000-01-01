Петрова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Хавронья Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Павел Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Клементий Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Петров Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Петров Давид Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Юда Петрович

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петров Пётр Михайлович

Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Germinie (Kuklany)
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