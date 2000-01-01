Петров Тимофей Петрович
Место рожденияGerminie (Kuklany)
Дата рождения1807
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Петров Пётр Михайлович
Мать: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна (Юлия) Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петров Авсей (Евсей) Тимофеевич
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852