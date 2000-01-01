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Петров Тимофей Петрович

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Место рождения

Germinie (Kuklany)

Дата рождения

1807

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Петров Пётр Михайлович

Мать: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна (Юлия) Тимофеевна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петров Авсей (Евсей) Тимофеевич

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
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