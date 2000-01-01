Петров Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Михаил Григорьевич
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Хавронья Петровна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петров Клементий Петрович
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петров Юда Петрович
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия
Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Germinie (Kuklany)