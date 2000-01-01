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Петров Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Михаил Григорьевич

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Хавронья Петровна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Павел Петрович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петров Клементий Петрович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Петров Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Петров Давид Петрович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Петров Юда Петрович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия

Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1852
Germinie (Kuklany)
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