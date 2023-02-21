Петров Давид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Давид Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Петров Пётр Михайлович

Мать: Петрова Евдокия

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Давыдовна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Ивановна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Семён Давидович

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Ивановна

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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