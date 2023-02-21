Петров Давид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Петров Пётр Михайлович
Мать: Петрова Евдокия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Давыдовна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Ивановна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно