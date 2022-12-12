Петрова (Петрова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Давыдовна
Отец ребёнка: Петров Давид Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Петров Давид Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно