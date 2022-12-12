Петрова (Петрова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Петрова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Давыдовна

Отец ребёнка: Петров Давид Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Семён Давидович

Отец ребёнка: Петров Давид Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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