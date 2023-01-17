(Петрова) Евдокия Давыдовна
Место рожденияKuklyany, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Петров Давид Петрович
Мать: Петрова Евдокия Ивановна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1885
Сын: Петров Прокофий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно