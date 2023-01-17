(Петрова) Евдокия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Евдокия Давыдовна

(Петрова) Евдокия Давыдовна

avatar

Место рождения

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петров Давид Петрович

Мать: Петрова Евдокия Ивановна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Петров Прокофий

Отец ребёнка: не указан

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: не указан

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close