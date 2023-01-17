Петров Юда Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Юда Петрович

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Место рождения

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1814

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Петров Пётр Михайлович

Мать: Петрова Евдокия

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евгения Юдевна

Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксения Юдевна

Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петров Константин Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Юдевна

Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петров Родион Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1858

Сын: Петров Юда Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Петров Антон Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Петров Прохор Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петров Евстафий Юдевич

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Юдевна

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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