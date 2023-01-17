Петров Юда Петрович
Место рожденияKuklyany, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1814
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Петров Пётр Михайлович
Мать: Петрова Евдокия
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евгения Юдевна
Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксения Юдевна
Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Юдевна
Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петров Родион Юдевич
Мать ребёнка: Петрова Акулина Моисеевна
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1858
Сын: Петров Юда Юдевич
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Петров Антон Юдевич
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
1861
Сын: Петров Прохор Юдевич
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Юдевна
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889