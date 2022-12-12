Петрова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Петров Юда Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Петров Антон Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Петров Прохор Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петров Евстафий Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Юдевна

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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