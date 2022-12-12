Петрова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Петров Юда Юдевич
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Петров Антон Юдевич
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Петров Прохор Юдевич
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Юдевна
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно