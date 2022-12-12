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Петров Родион Юдевич

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Место рождения

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Петров Юда Петрович

Мать: Петрова Акулина Моисеевна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Тимофей Родионович

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Ларион Родионович

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Королькова Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Аверьян Родионович

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Петров Матвей Родионович

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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