Петров Родион Юдевич
Место рожденияKuklyany, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Петров Юда Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петров Тимофей Родионович
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Королькова Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петров Аверьян Родионович
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Петрова Аксения
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно