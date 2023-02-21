Петрова Акулина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Акулина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евгения Юдевна

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксения Юдевна

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петров Константин Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Юдевна

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петров Родион Юдевич

Отец ребёнка: Петров Юда Петрович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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