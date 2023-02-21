Петрова Акулина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евгения Юдевна
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксения Юдевна
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Юдевна
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петров Родион Юдевич
Отец ребёнка: Петров Юда Петрович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область