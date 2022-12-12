Калбесина (Петрова) (Муранкина) Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муранкин Егор Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1835
По жениху Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне Петръ Петрофъ, Александра Козминъ, Степанъ Гаврилофъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Александровъ, Матьвей Фѣдотофъ | Казанская цер... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1838
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
12.04.1840
Сын: Калбесин (петров) Василий Иванов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
04.09.1841
Сын: Калбесин (петров) Ефим Иванов
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
22.12.1842
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно