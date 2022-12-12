Калбесина (Петрова) (Муранкина) Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесина (Петрова) (Муранкина) Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муранкин Егор Тихонов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1835

Муж: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне Петръ Петрофъ, Александра Козминъ, Степанъ Гаврилофъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Александровъ, Матьвей Фѣдотофъ | Казанская цер... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1838

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1840

Сын: Калбесин (петров) Василий Иванов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1841

Сын: Калбесин (петров) Ефим Иванов

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1842

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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