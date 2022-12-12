Калбесин (Петров) Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения06.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1817
Крещение
08.05.1817
воспреемники: Петръ Алексеевъ Петровъ и Евдокия Федорова Кузнецова | Казанская церковь
Бракосочетание
20.10.1835
По жениху Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне Петръ Петрофъ, Александра Козминъ, Степанъ Гаврилофъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Александровъ, Матьвей Фѣдотофъ | Казанская цер... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1838
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
12.04.1840
Сын: Калбесин (петров) Василий Иванов
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
04.09.1841
Сын: Калбесин (петров) Ефим Иванов
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
22.12.1842
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно