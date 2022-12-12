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Калбесин (Петров) Иван Михайлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1817

Отец: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать: Калбесина (петрова) Марфа

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.05.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Петръ Алексеевъ Петровъ и Евдокия Федорова Кузнецова | Казанская церковь
Бракосочетание
20.10.1835

Жена: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне Петръ Петрофъ, Александра Козминъ, Степанъ Гаврилофъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Александровъ, Матьвей Фѣдотофъ | Казанская цер... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1838

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1840

Сын: Калбесин (петров) Василий Иванов

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1841

Сын: Калбесин (петров) Ефим Иванов

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1842

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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