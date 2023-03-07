Калбесин (Петров) Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения12.04.1840
Дата смерти22.04.1840
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840
Крещение
13.04.1840
воспреемники: Онагожь Села удѣлна кресьянинъ Григориі Егорофъ Муранкинъ и удѣлно кресьянская дочь дѣвица Марья Александрова Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
22.04.1840
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
24.04.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви