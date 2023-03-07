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Калбесин (Петров) Василий Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.04.1840

Дата смерти

22.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1840

Отец: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.04.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣлна кресьянинъ Григориі Егорофъ Муранкинъ и удѣлно кресьянская дочь дѣвица Марья Александрова Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
22.04.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой | отъ младенческой
Похороны
24.04.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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