Калбесин (Петров) Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Ефим Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.09.1841

Дата смерти

20.11.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1841

Отец: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.09.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь села уделны кресьянинъ Григориі Егоровъ Муранкинъ и уделно кресьянская женка Марья Михайлова дочь Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
20.11.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
22.11.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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