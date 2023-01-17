Калбесин (Петров) Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения04.09.1841
Дата смерти20.11.1841
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1841
Крещение
07.09.1841
воспреемники: Онаго жь села уделны кресьянинъ Григориі Егоровъ Муранкинъ и уделно кресьянская женка Марья Михайлова дочь Гарбунова | Казанская церковь
Смерть
20.11.1841
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
22.11.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви