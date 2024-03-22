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(Калбесина (Петрова)) Пелагея Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1838

Дата смерти

22.11.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1838

Отец: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Татьяна Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.10.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Григориі Егоровъ Муранкинъ и Онаго жь Села уделнаго кресьянина Александра Козмина Гарбунова дочь девица Марья Александрова | Казанская церковь
Смерть
22.11.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
?.11.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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