(Калбесина (Петрова)) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения08.10.1838
Дата смерти22.11.1838
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1838
Крещение
10.10.1838
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Григориі Егоровъ Муранкинъ и Онаго жь Села уделнаго кресьянина Александра Козмина Гарбунова дочь девица Марья Александрова | Казанская церковь
Смерть
22.11.1838
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
?.11.1838
на отведенном кладбище при Казанской церкви