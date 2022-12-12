Демидов Михаил Станиславович
Место рождения
Дата рождения21.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1983
Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 2000 и 2007
Жена: Демидова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.01.2007
Сын: Демидов Богдан Михайлович
Мать ребёнка: Демидова Анна Сергеевна
Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
01.03.2011
Мать ребёнка: Демидова Анна Сергеевна