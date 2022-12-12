Демидов Михаил Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Михаил Станиславович

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Место рождения

Великая Знаменка

Дата рождения

21.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1983

Отец: Демидов Станислав Иванович

Мать: Демидова Наталья Павловна

Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 2000 и 2007

Жена: Демидова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.01.2007

Сын: Демидов Богдан Михайлович

Мать ребёнка: Демидова Анна Сергеевна

Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
01.03.2011

Сын: Демидов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Демидова Анна Сергеевна

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