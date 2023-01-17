Демидова (Красникова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007
Рождение ребёнка
14.01.2007
Сын: Демидов Богдан Михайлович
Отец ребёнка: Демидов Михаил Станиславович
Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
01.03.2011
Отец ребёнка: Демидов Михаил Станиславович