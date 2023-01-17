Демидова (Красникова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Красникова) Анна Сергеевна

Демидова (Красникова) Анна Сергеевна

avatar

Место рождения

Светлодарск

Дата рождения

04.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007

Муж: Демидов Михаил Станиславович

Рождение ребёнка
14.01.2007

Сын: Демидов Богдан Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил Станиславович

Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
01.03.2011

Сын: Демидов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил Станиславович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close