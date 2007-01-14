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Демидов Богдан Михайлович
Демидов Богдан Михайлович
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Место рождения
Энергодар
Дата рождения
14.01.2007
Пол
Мужской
Отец
Демидов Михаил Станиславович
1983 г.р.
Мать
Демидова (Красникова) Анна Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2007
Отец:
Демидов Михаил Станиславович
Мать:
Демидова Анна Сергеевна
Энергодар
Место жительства
С 2007
Энергодар
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