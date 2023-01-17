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Демидов Станислав Иванович

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Место рождения

Каменское

Дата рождения

14.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1958

Отец: Демидов Иван Прокофьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1977 и 1981

Жена: Демидова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1981

Сын: Демидов Илья Станиславович

Мать ребёнка: Демидова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
21.11.1983

Сын: Демидов Михаил Станиславович

Мать ребёнка: Демидова Наталья Павловна

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