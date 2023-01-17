Демидов Станислав Иванович
Место рождения
Дата рождения14.02.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1958
Отец: Демидов Иван Прокофьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1977 и 1981
Рождение ребёнка
01.03.1981
Сын: Демидов Илья Станиславович
Мать ребёнка: Демидова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
21.11.1983
Сын: Демидов Михаил Станиславович
Мать ребёнка: Демидова Наталья Павловна