село Каменское — Familio

Каменское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
464Блюмштейн (№ 7), колон. менонит. вед. попечит. комит.при колодцах.1072670269249Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гальбштадтская волость
96. Блюмштейн, колония немцев, при реке Молочной, дворов 68, жителей 550, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9240Кам'янськеселор-н Мелітопольськийсільрада Світлодолинська

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