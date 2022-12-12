Демидова (Прейс) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Прейс) Наталья Павловна

Демидова (Прейс) Наталья Павловна

avatar

Место рождения

Садовое

Дата рождения

30.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1961

Отец: не указан

Мать: Прейс Галина Ивановна

Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1981

Муж: Демидов Станислав Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1981

Сын: Демидов Илья Станиславович

Отец ребёнка: Демидов Станислав Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1983

Сын: Демидов Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Демидов Станислав Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close