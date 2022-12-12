Демидова (Прейс) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения30.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1961
Отец: не указан
Мать: Прейс Галина Ивановна
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1977 и 1981
Рождение ребёнка
01.03.1981
Сын: Демидов Илья Станиславович
Отец ребёнка: Демидов Станислав Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1983
Сын: Демидов Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Демидов Станислав Иванович