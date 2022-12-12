Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Тимофеев

Андрей Тимофеев

avatar

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Феодор Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close