Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Феодор Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно