Тимофей Андреев
Место рождения
Дата рождения14.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1842
Отец: Андрей Тимофеев
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 14/15.02.1842 Тимофей Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Андрей Тимофеев и законная его жена Лукерья Павлова, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно