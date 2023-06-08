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Тимофей Андреев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

14.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1842

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: Вторая Жена Гликерия Павлова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 14/15.02.1842 Тимофей Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Андрей Тимофеев и законная его жена Лукерья Павлова, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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