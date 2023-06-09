Вторая Жена Гликерия Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
КРУТЕЦ КЛАДОВО МК-1823 У кого родился: 25/26.08.1823 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерия Павлова родила сына Алексея, которой моли... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.05.1799
Муж: Андрей Тимофеев
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1799 15.05.1799 Экономической Присецкой вотчины деревни Кладова крестьянский сын отрок Андрей Тимофеев с девкою Той же вотчины деревни Толстокосова крестьянскою дочерью Марфою Игнатьевой первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1823
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1823 У кого родился: 25/26.08.1823 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерия Павлова родила сына Алексея, которой молитвован священник... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1825
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
ИВ-1825 --- МК-1825 У кого родился: 25/27.01.1825 Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерия Павлова родила сына Ивана, которой молитвован священником Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1827
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1827 20/21.05.1827 Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерья Павлова родила сына Феодора, которой молитвован священником Иоанном Мартиновым и крещен и... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1829
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1829 14/17.03.1829 Бежецкого уезда, Казенной Починовской волости, деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерья Павлова родила дочь Дарью, которая молитвована священником Иоанном Мар... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1831
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1831 24/25.03.1831 Бежецкого уезда, Казенной Починовской волости, деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева жена Гликерья Павлова родила сына Ивана, которой молитвован священником Иоанном Март... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1834
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1834 07/09.02.1834 Седьмаго числа Казенной Починовской волости деревни Кладова, у крестьянина Андрея Тимофеева и законной его жены Лукерьи Павловой родилась дочь Марья Молитвовал, имя нарек и креще... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1837
Дочь: Вторая Дочь Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1837 04/10.01.1837 Четвертого числа Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Андрея Тимофеева и законной его жены Гликерии Павловой родилась дочь Татиана Молитвова... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1839
Дочь: Вторая Дочь Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
МК-1839 27/28.08.1839 Марфа Казенного ведомства Починовской волости деревни Кладова крестьянин Андрей Тимофеев и законная его жена Лукерья Павлова оба православного вероисповедания Священник Иоанн Ма... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1842
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 14/15.02.1842 Тимофей Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Андрей Тимофеев и законная его жена Лукерья Павлова, оба православно... Показать все
Смерть
Неизвестно