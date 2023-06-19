Марфа Андреева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Андрей Тимофеев
ИВ-1841 Марфа 2=1839 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Марфа Андреева 10=1840 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Марфа Андреева 14=1840 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно