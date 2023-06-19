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Марфа Андреева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
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Рождение
1839

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: Вторая Жена Гликерия Павлова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Марфа 2=1839 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Марфа Андреева 10=1840 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Марфа Андреева 14=1840 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно