Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Андрей Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1841
Муж: Константин Титов
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1842
Дочь: Титова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
10.04.1844
Дочь: Титова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
26.12.1846
Сын: Титов Василий Константинович
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
09.10.1849
Дочь: Титова Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
06.07.1851
Сын: Титов Гавриил Константинович
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
09.08.1852
Сын: Титов Матфей Константинович
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
01.10.1855
Сын: Титов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
12.04.1858
Сын: Титов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Константин Титов
Рождение ребёнка
08.01.1860
Дочь: Титова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Титов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно