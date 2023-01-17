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Татьяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1841

Муж: Константин Титов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1842

Дочь: Титова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
10.04.1844

Дочь: Титова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
26.12.1846

Сын: Титов Василий Константинович

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Титова Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.07.1851

Сын: Титов Гавриил Константинович

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.08.1852

Сын: Титов Матфей Константинович

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Титов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
12.04.1858

Сын: Титов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1860

Дочь: Титова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Титов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Титов

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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