Литвяков Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвяков Михаил Яковлев

Литвяков Михаил Яковлев

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

17.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Литвяков Яков Прокофиев

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.

Сын: Литвяков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Литвяков Федор Михайлов

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1883 ст.

Сын: Литвяков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.

Дочь: Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.

Сын: Литвяков Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Литвяков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Митрофанова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Литвякова Ирина Осипова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Ирина Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.11.1911 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close