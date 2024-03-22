Литвяков Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти17.11.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Литвяков Яков Прокофиев
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.
Сын: Литвяков Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова
Рождение ребёнка
28.03.1883 ст.
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.
Дочь: Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Семенова
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1902
Мать ребёнка: Литвякова Пераскева Митрофанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвяков Федор Михайлович
Мать ребёнка: Литвякова Ирина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвякова Ирина Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1911 ст.
Причина смерти: От удушья