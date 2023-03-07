Литвяков Яков Прокофиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 25.01.1858 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Литвяков Прокофий Прокофиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Литвяков Ион Яковлев
Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марченкова Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ковтулова Аксинья Яковлева
Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Литвяков Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1858 ст.