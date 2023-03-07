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Литвяков Яков Прокофиев

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Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 25.01.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Литвяков Прокофий Прокофиев

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Литвяков Ион Яковлев

Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марченкова Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Литвяков Михаил Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ковтулова Аксинья Яковлева

Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Литвяков Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Литвякова Арина Кириллова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Арина Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1858 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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