Литвяков Прокофий Прокофиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 25.01.1858 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Литвяков Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Литвяков Степан Прокофиев
Мать ребёнка: Литвякова Прасковья Наумова
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Неизвестно Устинья Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Литвякова Прасковья Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1858 ст.