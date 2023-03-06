Литвяков Прокофий Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвяков Прокофий Прокофиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 25.01.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Литвяков Прокофий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Литвяков Степан Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Прасковья Наумова

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Литвяков Яков Прокофиев

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Неизвестно Устинья Куприянова

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Литвяков Карп Прокофиев

Мать ребёнка: Литвякова Прасковья Наумова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Прасковья Наумова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1858 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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