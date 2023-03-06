Литвякова Арина Кириллова
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 25.01.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Литвяков Ион Яковлев
Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марченкова Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ковтулова Аксинья Яковлева
Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Литвяков Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1858 ст.