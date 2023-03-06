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Литвякова Арина Кириллова

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 25.01.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Литвяков Ион Яковлев

Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марченкова Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ковтулова Аксинья Яковлева

Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Литвяков Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Литвяков Яков Прокофиев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Яков Прокофиев

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1858 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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