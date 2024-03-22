Литвяков Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.10.1890 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1890 ст.
Отец: Литвяков Михаил Яковлев
Бракосочетание
06.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Литвяков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
04.09.1916 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
25.07.1923
Мать ребёнка: Литвинова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится