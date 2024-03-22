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Литвяков Яков Михайлович

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1890 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1890 ст.

Отец: Литвяков Михаил Яковлев

Мать: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1913 ст.

Жена: Литвякова Мария Максимовна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Литвяков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1916 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Литвякова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
25.07.1923

Сын: Литвяков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Литвинова Мария Максимовна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Мария Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1975
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится
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