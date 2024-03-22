Литвякова (Кривопалова) Ирина Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти19.05.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвяков Федор Михайлович
Отец ребёнка: Литвяков Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1892 ст.
Причина смерти: от головной боли