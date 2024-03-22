Литвякова (Кривопалова) Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Кривопалова) Ирина Осипова

Место рождения

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

19.05.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвяков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Литвяков Михаил Яковлев

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Михаил Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.05.1892 ст.
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от головной боли
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