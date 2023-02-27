Анищенков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Анищенков Василий
Мать: (Анищенкова) Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ливинова (Анищенкова) Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Анищенков Антон
Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Анищенков Филипп
Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна
Смерть
1794
Место жительства
1795