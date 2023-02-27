Анищенков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнищенков Иван

Анищенков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Анищенков Василий

Мать: (Анищенкова) Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анищенкова) Федора Епифановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ливинова (Анищенкова) Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Анищенков Антон

Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Анищенков Филипп

Мать ребёнка: (Анищенкова) Федора Епифановна

Смерть
1794
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.