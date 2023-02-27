Анищенков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анищенков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Анищенков Дмитрий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Анищенков Иван

Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Анищенков Яков

Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Анищенкова) Ефросинья

Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина

Рождение ребёнка
1775

Сын: Анищенков Григорий

Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина

Смерть
Неизвестно

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