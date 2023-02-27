Анищенков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Анищенков Дмитрий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750
Сын: Анищенков Иван
Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина
Рождение ребёнка
1763
Сын: Анищенков Яков
Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Анищенкова) Ефросинья
Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина
Рождение ребёнка
1775
Сын: Анищенков Григорий
Мать ребёнка: (Анищенкова) Акулина
Смерть
Неизвестно