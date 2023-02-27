(Анищенкова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Анищенков Иван
Отец ребёнка: Анищенков Василий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Анищенков Яков
Отец ребёнка: Анищенков Василий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Анищенкова) Ефросинья
Отец ребёнка: Анищенков Василий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Анищенков Григорий
Отец ребёнка: Анищенков Василий
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно