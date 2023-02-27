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(Анищенкова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Анищенков Иван

Отец ребёнка: Анищенков Василий

Рождение ребёнка
1763

Сын: Анищенков Яков

Отец ребёнка: Анищенков Василий

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Анищенкова) Ефросинья

Отец ребёнка: Анищенков Василий

Рождение ребёнка
1775

Сын: Анищенков Григорий

Отец ребёнка: Анищенков Василий

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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