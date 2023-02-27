(Анищенкова) Федора Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анищенкова) Федора Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ливинова Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Анищенков Иван

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Анищенков Антон

Отец ребёнка: Анищенков Иван

Рождение ребёнка
1777

Сын: Анищенков Филипп

Отец ребёнка: Анищенков Иван

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анищенков Иван

Смерть
Неизвестно
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