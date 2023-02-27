(Анищенкова) Федора Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ливинова Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Анищенков Иван
Рождение ребёнка
1770
Сын: Анищенков Антон
Отец ребёнка: Анищенков Иван
Рождение ребёнка
1777
Сын: Анищенков Филипп
Отец ребёнка: Анищенков Иван
Место жительства
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анищенков Иван
Смерть
Неизвестно