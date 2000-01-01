Чередов Егор Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Чередов Семён Семёнов
Мать: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агафья Егорова
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чередов Пётр Егоров
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Чередов Иван Егоров
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Дарья Ивановна
Смерть
1858
Причина смерти: утонул