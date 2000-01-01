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Чередов Егор Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чередов Семён Семёнов

Мать: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агафья Егорова

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Пётр Егоров

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Иван Егоров

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Степан Егоров

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Ефим Егорович

Мать ребёнка: Чередова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Дарья Ивановна

Смерть
1858
Причина смерти: утонул
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